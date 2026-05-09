Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Бетис, результат матча 9 мая 2026, счёт 2:2, 35-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» ушёл от поражения в матче с «Бетисом» в Ла Лиге, Захарян на поле не вышел
Комментарии

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал Сосьедад» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Муньис Руис. Матч завершился со счётом 2:2.

Испания — Примера . 35-й тур
09 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Антони – 39'     0:2 Эззалзули – 47'     1:2 Оускарссон – 79'     2:2 Оярсабаль – 90+1'    
Удаления: нет / Руибаль – 90+6'

Первый мяч в матче забил полузащитник «Бетиса» Антони на 39-й минуте. На 47-й минуте форвард Абде Эззалзули удвоил преимущество гостей. На 80-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Орри Оускарссон один мяч отыграл, а на 90+2-й минуте Микель Оярсабаль сравнял счёт. Окончательный итог матча — 2:2. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян был включён в заявку своей команды, однако на поле не появился.

После 35 матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал 54 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» располагается на восьмой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем матче чемпионата «Бетис» в домашней игре встретится с «Эльче» 12 мая, а «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Жироной» 14 мая.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Атлетико» уступил «Сельте» в матче 35-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android