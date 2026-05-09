«Реал Сосьедад» ушёл от поражения в матче с «Бетисом» в Ла Лиге, Захарян на поле не вышел

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал Сосьедад» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Муньис Руис. Матч завершился со счётом 2:2.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Бетиса» Антони на 39-й минуте. На 47-й минуте форвард Абде Эззалзули удвоил преимущество гостей. На 80-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Орри Оускарссон один мяч отыграл, а на 90+2-й минуте Микель Оярсабаль сравнял счёт. Окончательный итог матча — 2:2. Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян был включён в заявку своей команды, однако на поле не появился.

После 35 матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал 54 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» располагается на восьмой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем матче чемпионата «Бетис» в домашней игре встретится с «Эльче» 12 мая, а «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Жироной» 14 мая.