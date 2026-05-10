Тренер «МЮ» Кэррик: в матче с «Сандерлендом» Зиркзее хорошо взаимодействовал с командой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оценил игру нападающего Джошуа Зиркзее в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (0:0). Футболист впервые с декабря вышел в стартовом составе манкунианцев.

«Честно говоря, думаю, что сама игра была очень непростой, это касается всех парней. Выездная встреча здесь — это очень тяжело, в ряде моментов Джош очень хорошо взаимодействовал с командой, но было и так, что мы оставляли его немного изолированным. Так бывает. Считаю, что он ощутимо помог команде, понимаю, что любому футболисту непросто войти в игру после некоторого времени отсутствия. Сегодня не оцениваем чью-либо игру отдельно», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».