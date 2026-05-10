Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик: в матче с «Сандерлендом» Зиркзее хорошо взаимодействовал с командой

Тренер «МЮ» Кэррик: в матче с «Сандерлендом» Зиркзее хорошо взаимодействовал с командой
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик оценил игру нападающего Джошуа Зиркзее в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (0:0). Футболист впервые с декабря вышел в стартовом составе манкунианцев.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

«Честно говоря, думаю, что сама игра была очень непростой, это касается всех парней. Выездная встреча здесь — это очень тяжело, в ряде моментов Джош очень хорошо взаимодействовал с командой, но было и так, что мы оставляли его немного изолированным. Так бывает. Считаю, что он ощутимо помог команде, понимаю, что любому футболисту непросто войти в игру после некоторого времени отсутствия. Сегодня не оцениваем чью-либо игру отдельно», — приводит слова Кэррика официальный сайт «красных дьяволов».

Материалы по теме
«Заработать очко и сыграть всухую — это неплохо». Кэррик — о ничьей «МЮ» с «Сандерлендом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android