«Сравнения между двумя поколениями невозможны». Киву отреагировал на высказывания Моуринью

Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву отреагировал на высказывания бывшего наставника миланского клуба Жозе Моуринью. Ранее португальский специалист заявил, что никто из нынешних футболистов чёрно-синих не играл бы в его команде.

«Высказывания Моуринью? Спросите его. Мне посчастливилось играть в той команде. Уверен, что сравнения между двумя поколениями невозможны, многое изменилось за 16 лет. Но этот «Интер», как и команда 2010 года, приносит радость своим болельщикам, а это самое важное. Давайте поговорим о выигранном в этом году скудетто и финале Кубка Италии, а не о цифрах и опросах», — приводит слова Киву Football Italia со ссылкой на DAZN.

Под руководством Моуринью миланский «Интер» дважды побеждал в Серии А, а также выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии.

В нынешнем сезоне «Интер» обеспечил себе чемпионство Серии А в 35-м туре. На данный момент команда набрала 85 очков в турнирной таблице. 13 мая миланцы сыграют с «Лацио» в финале Кубка Италии.

