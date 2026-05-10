Тренер «Баварии» Компани: «Вольфсбург» играл с нами на равных, это достойно уважения

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» (1:0).

Германия — Бундеслига . 33-й тур
09 мая 2026, суббота. 19:30 МСК
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 56'    

«Проблема не в контрпрессинге. Не всегда нужно забить три гола в первые 10-15 минут и разгромить соперника. Мы хорошо начали, но потеряли терпение — и тогда стало сложнее. В конце концов, мастерство берёт верх, думаю, именно поэтому мы были намного лучше во втором тайме. Всё дело во владении мячом. Во второй половине встречи мы справились с задачей. Это здоровая самоуверенность: когда забиваешь 120 голов, все думают, что они автоматически залетают в ворота. Это неправда. Нужно дождаться, пока соперник устанет, тогда появятся свободные зоны.

Ещё раз хочу поблагодарить команду. Нелегко выйти на поле и всё изменить, но это сделали. Соперник играл с нами на равных, это достойно уважения. Не стоит удивляться, когда игра становится немного грязной – «Вольфсбург» борется за выживание, мы должны это понимать. Знаю, выйти на поле во втором тайме и снова вырвать победу — это непросто. Не следует об этом забывать», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

