«Рубин» сильнее ЦСКА». Бубнов — о предстоящей игре казанского клуба со «Спартаком» в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящей игре 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» встретится с казанским «Рубином». Встреча состоится 11 мая.

«Рубин» на сегодняшний день сильнее ЦСКА. Таких перепадов, как у ЦСКА, у них не будет. Они навязывают борьбу, плюс раздражитель для «Рубина» хороший, для их тренера. Они мяч умеют держать, плюс Даку. И для Даку это тоже раздражитель. А «Спартак» при определённых раскладах может за третье место побороться, поэтому игра будет от ножа. Биться будут и те и другие», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 28 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Рубин» заработал 42 очка и располагается на седьмой строчке.