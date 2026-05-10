«У меня была великолепная карьера». Генрих Мхитарян высказался о своём будущем

«У меня была великолепная карьера». Генрих Мхитарян высказался о своём будущем
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о своём будущем. Контракт 37-летнего футболиста с миланским клубом истекает этим летом.

«Сейчас ни о чём другом не думаю. Меня переполняют эмоции. У меня была великолепная карьера, я доволен всем, чего достиг, рад, что до сих пор играю и являюсь частью «Интера» вместе с товарищами по команде, которые продлили мою карьеру за последние четыре года.

В среду нас ждёт ещё одно огромное испытание, надеюсь, что мы сможем подготовиться наилучшим образом и выиграть ещё один трофей», – приводит слова Мхитаряна официальный сайт «Интера».

«Интер» обеспечил себе чемпионство Серии А в 35-м туре. На данный момент команда набрала 85 очков в турнирной таблице. В среду, 13 мая, миланцы сыграют с «Лацио» в финале Кубка Италии.

В нынешнем сезоне Мхитарян провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

