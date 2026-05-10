Вратарь «Баварии» Урбиг высказался о победе над «Вольфсбургом» в Бундеслиге

Вратарь мюнхенской «Баварии» Йонас Урбиг поделился впечатлениями от матча 33-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом» (1:0).

«Сегодня всё началось заново. Конечно, среда сильно меня подкосила (речь о вылете команды из Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), но не стоит зацикливаться на этом или жалеть себя, нужно двигаться дальше. Улле [Свен Ульрайх] и Ману [Мануэль Нойер] подошли ко мне сразу после матча и поздравили с хорошей игрой, что меня очень обрадовало. Очень усердно тренируюсь каждую неделю. У нас впереди ещё домашний матч с «Кёльном» и финал Кубка, но, к сожалению, не Лиги чемпионов. После этого я продолжу идти дальше», — приводит слова Урбига официальный сайт мюнхенского клуба.