Генич — о будущем Семака: ощущение, что «Зенит» будет делать ставку на другого тренера

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о будущем Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита».

«У меня ощущение складывается, что очень сложная работа в «Зените» для Семака, кто бы что ни говорил. Держать всех этих амбициозных футболистов в надлежащем состоянии, не выносить никакие скандалы, споры… Может быть, «Зенит» пойдёт на изменение независимо от результата [сезона]. Сам он точно не уйдёт. Думаю, клуб на взаимовыгодных условиях предложит ему рассчитаться. Но у меня складывается ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера. Может быть, те, кто не играли при Семаке, попробуют себя при новом тренере», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 28 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» (63) на одно очко.