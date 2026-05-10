Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич — о будущем Семака: ощущение, что «Зенит» будет делать ставку на другого тренера

Генич — о будущем Семака: ощущение, что «Зенит» будет делать ставку на другого тренера
Комментарии

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался о будущем Сергея Семака в качестве главного тренера «Зенита».

«У меня ощущение складывается, что очень сложная работа в «Зените» для Семака, кто бы что ни говорил. Держать всех этих амбициозных футболистов в надлежащем состоянии, не выносить никакие скандалы, споры… Может быть, «Зенит» пойдёт на изменение независимо от результата [сезона]. Сам он точно не уйдёт. Думаю, клуб на взаимовыгодных условиях предложит ему рассчитаться. Но у меня складывается ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера. Может быть, те, кто не играли при Семаке, попробуют себя при новом тренере», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 28 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» (63) на одно очко.

Материалы по теме
Бубнов назвал оптимальный вариант для Андрея Мостового в случае ухода из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android