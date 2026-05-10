Месси быстрее всех в истории МЛС заработал 100 очков по системе «гол+пас»
Поделиться
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и отдал две голевые передачи в матче МЛС с «Торонто» (4:2). Это позволило аргентинцу быстрее всех в истории лиги достичь отметки в 100 очков по системе «гол+пас», для этого чемпиону мира потребовалось 64 матча, сообщает официальный сайт МЛС.
США — Major League Soccer . МЛС
09 мая 2026, суббота. 20:00 МСК
Торонто
Торонто
Окончен
2 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Де Пауль – 44' 0:2 Суарес – 56' 0:3 Регилон – 73' 0:4 Месси – 75' 1:4 Аристисабаль – 82' 2:4 Аристисабаль – 90'
Стоит отметить, что данная статистика также учитывает и предголевые передачи. Ранее рекорд принадлежал экс-игроку «Торонто» Себастьяну Джовинко (58+42 за 95 матчей).
Топ-3 по этому показателю замыкает Робби Кин, выступавший за «Лос-Анджелес Гэлакси». Ирландец забил 62 гола и отдал 39 результативных передач в 96 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 мая 2026
-
01:40
-
00:56
-
00:53
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:32
-
00:23
-
00:22
-
00:19
-
00:03
- 9 мая 2026
-
23:59
-
23:57
-
23:42
-
23:38
-
23:34
-
23:17
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:51
-
22:47
-
22:38
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
21:53
-
21:48
-
21:33
-
21:32
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:05
-
20:59