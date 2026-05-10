Месси быстрее всех в истории МЛС заработал 100 очков по системе «гол+пас»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и отдал две голевые передачи в матче МЛС с «Торонто» (4:2). Это позволило аргентинцу быстрее всех в истории лиги достичь отметки в 100 очков по системе «гол+пас», для этого чемпиону мира потребовалось 64 матча, сообщает официальный сайт МЛС.

США — Major League Soccer . МЛС
09 мая 2026, суббота. 20:00 МСК
Торонто
Торонто
Окончен
2 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Де Пауль – 44'     0:2 Суарес – 56'     0:3 Регилон – 73'     0:4 Месси – 75'     1:4 Аристисабаль – 82'     2:4 Аристисабаль – 90'    

Стоит отметить, что данная статистика также учитывает и предголевые передачи. Ранее рекорд принадлежал экс-игроку «Торонто» Себастьяну Джовинко (58+42 за 95 матчей).

Топ-3 по этому показателю замыкает Робби Кин, выступавший за «Лос-Анджелес Гэлакси». Ирландец забил 62 гола и отдал 39 результативных передач в 96 матчах.

