Месси быстрее всех в истории МЛС заработал 100 очков по системе «гол+пас»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и отдал две голевые передачи в матче МЛС с «Торонто» (4:2). Это позволило аргентинцу быстрее всех в истории лиги достичь отметки в 100 очков по системе «гол+пас», для этого чемпиону мира потребовалось 64 матча, сообщает официальный сайт МЛС.

Стоит отметить, что данная статистика также учитывает и предголевые передачи. Ранее рекорд принадлежал экс-игроку «Торонто» Себастьяну Джовинко (58+42 за 95 матчей).

Топ-3 по этому показателю замыкает Робби Кин, выступавший за «Лос-Анджелес Гэлакси». Ирландец забил 62 гола и отдал 39 результативных передач в 96 матчах.