«Арсен не воспользовался шансами». Гасилин — о положении Захаряна в «Реале Сосьедад»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о положении полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в составе своего клуба.

«К сожалению, Арсен не воспользовался своими шансами. Главный тренер Матараццо после прихода в команду давал шансы практически всем, Захаряну в том числе, но, увы, сейчас конкуренты делают результат и усиливают игру, а он этого не делает. Захарян проигрывает конкуренцию. Возможно, в этом сезоне мы его больше не увидим. Где‑то ему помешали травмы, где‑то он сам упустил возможности», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом» (2:2). Захарян был включён в заявку своей команды, однако на поле не появился.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за клуб в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.