«Арсен не воспользовался шансами». Гасилин — о положении Захаряна в «Реале Сосьедад»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о положении полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в составе своего клуба.
«К сожалению, Арсен не воспользовался своими шансами. Главный тренер Матараццо после прихода в команду давал шансы практически всем, Захаряну в том числе, но, увы, сейчас конкуренты делают результат и усиливают игру, а он этого не делает. Захарян проигрывает конкуренцию. Возможно, в этом сезоне мы его больше не увидим. Где‑то ему помешали травмы, где‑то он сам упустил возможности», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».
В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом» (2:2). Захарян был включён в заявку своей команды, однако на поле не появился.
В нынешнем сезоне Захарян сыграл за клуб в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.
- 10 мая 2026
-
01:40
-
00:56
-
00:53
-
00:41
-
00:40
-
00:36
-
00:32
-
00:23
-
00:22
-
00:19
-
00:03
- 9 мая 2026
-
23:59
-
23:57
-
23:42
-
23:38
-
23:34
-
23:17
-
23:15
-
22:56
-
22:55
-
22:51
-
22:47
-
22:38
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
21:53
-
21:48
-
21:33
-
21:32
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:05
-
20:59