Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсен не воспользовался шансами». Гасилин — о положении Захаряна в «Реале Сосьедад»

«Арсен не воспользовался шансами». Гасилин — о положении Захаряна в «Реале Сосьедад»
Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин высказался о положении полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в составе своего клуба.

«К сожалению, Арсен не воспользовался своими шансами. Главный тренер Матараццо после прихода в команду давал шансы практически всем, Захаряну в том числе, но, увы, сейчас конкуренты делают результат и усиливают игру, а он этого не делает. Захарян проигрывает конкуренцию. Возможно, в этом сезоне мы его больше не увидим. Где‑то ему помешали травмы, где‑то он сам упустил возможности», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом» (2:2). Захарян был включён в заявку своей команды, однако на поле не появился.

Испания — Примера . 35-й тур
09 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Антони – 39'     0:2 Эззалзули – 47'     1:2 Оускарссон – 79'     2:2 Оярсабаль – 90+1'    
Удаления: нет / Руибаль – 90+6'

В нынешнем сезоне Захарян сыграл за клуб в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Материалы по теме
Агент Маньяков: Захаряну нужно вернуться в Россию и перезапустить карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android