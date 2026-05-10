Гришин дал прогноз на грядущие матчи 29-го тура РПЛ с участием «Краснодара» и «Зенита»
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящих матчах 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которых московское «Динамо» дома встретится с «Краснодаром», а «Зенит» на своём поле примет «Сочи».
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Краснодар
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Сочи
«Краснодару» будет тяжело в матче с «Динамо», но краснодарцы поймали фарт в последних матчах. Думаю, что они победят. «Сочи» проиграет «Зениту» без всяких шансов. Так что судьба чемпионства решится в последнем туре чемпионата», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
После 28 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» (62) на одно очко.
