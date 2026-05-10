Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё циклично». Касильяс объяснил драку Вальверде и Тчуамени в раздевалке «Реала»

«Всё циклично». Касильяс объяснил драку Вальверде и Тчуамени в раздевалке «Реала»
Комментарии

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс прокомментировал стычку между полузащитниками мадридского клуба Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

«Это можно уладить, такие инциденты происходят в раздевалке, и в наше время подобное тоже бывало. Обычно это случается, когда накапливается раздражение. Всё циклично. Так же, как после периодов успеха, которые были у «Реала» в предыдущие сезоны, сейчас наступил более сложный этап», — приводит слова Касильяса Marca.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки «Реала» произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

Материалы по теме
«Барсе» светит уникальное чемпионство, а «Реал» развалится после драк? 11 интриг «класико»
«Барсе» светит уникальное чемпионство, а «Реал» развалится после драк? 11 интриг «класико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android