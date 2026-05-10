«Всё циклично». Касильяс объяснил драку Вальверде и Тчуамени в раздевалке «Реала»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс прокомментировал стычку между полузащитниками мадридского клуба Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

«Это можно уладить, такие инциденты происходят в раздевалке, и в наше время подобное тоже бывало. Обычно это случается, когда накапливается раздражение. Всё циклично. Так же, как после периодов успеха, которые были у «Реала» в предыдущие сезоны, сейчас наступил более сложный этап», — приводит слова Касильяса Marca.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки «Реала» произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.