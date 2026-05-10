Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Le Parisien спрогнозировал, что Сафонов останется в запасе в грядущем матче «ПСЖ» в Лиге 1

Le Parisien спрогнозировал, что Сафонов останется в запасе в грядущем матче «ПСЖ» в Лиге 1
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, вероятно, выставит экспериментальный состав на матч 33-го тура Лиги 1 с «Брестом» (10 мая), поскольку его команда в середине недели провела ответную игру полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1). Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, прогнозируется, что испанский специалист может оставить вратаря Матвея Сафонова на скамейке запасных в игре с «Брестом». В стартовом составе должен выйти итальянец Ренато Марин. Ориентировочный стартовый состав, по мнению издания, выглядит следующим образом:

Фото: Le Parisien

Напомним, вратарь Люка Шевалье не сможет принять участие во встрече с «Брестом» по причине травмы.

Ранее сообщалось, что Сафонов испытывает боль в икроножных мышцах с первого матча с «Баварией», поэтому за его формой к финалу Лиги чемпионов будут следить особенно внимательно.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Сафонов испытывает боль в икроножных мышцах с первого матча с «Баварией» — Перрот
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android