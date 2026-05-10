Le Parisien спрогнозировал, что Сафонов останется в запасе в грядущем матче «ПСЖ» в Лиге 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике, вероятно, выставит экспериментальный состав на матч 33-го тура Лиги 1 с «Брестом» (10 мая), поскольку его команда в середине недели провела ответную игру полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1). Об этом сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, прогнозируется, что испанский специалист может оставить вратаря Матвея Сафонова на скамейке запасных в игре с «Брестом». В стартовом составе должен выйти итальянец Ренато Марин. Ориентировочный стартовый состав, по мнению издания, выглядит следующим образом:

Напомним, вратарь Люка Шевалье не сможет принять участие во встрече с «Брестом» по причине травмы.

Ранее сообщалось, что Сафонов испытывает боль в икроножных мышцах с первого матча с «Баварией», поэтому за его формой к финалу Лиги чемпионов будут следить особенно внимательно.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».