RMC Sport сообщил инсайд о состоянии здоровья конкурента Сафонова Шевалье

Топовое французское издание RMC Sport опубликовало инсайд о состоянии здоровья и процессе восстановления вратаря «ПСЖ» и сборной Франции Люки Шевалье, который является конкурентом по позиции для россиянина Матвея Сафонова.

«Оптимизм сохраняется в отношении Люки Шевалье. Травма правого бедра, полученная им на прошлой неделе на тренировке, вселяла опасения, что сезон для него завершён, но и он чувствует себя лучше и может претендовать на место в заявке сборной Франции», — говорится в статье на сайте.

Напомним, француз перешёл в «ПСЖ» летом 2025 года. По ходу нынешнего сезона Шевалье проиграл конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову. Действующее трудовое соглашение Шевалье с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.