Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбург — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

RMC Sport сообщил инсайд о состоянии здоровья конкурента Сафонова Шевалье

RMC Sport сообщил инсайд о состоянии здоровья конкурента Сафонова Шевалье
Комментарии

Топовое французское издание RMC Sport опубликовало инсайд о состоянии здоровья и процессе восстановления вратаря «ПСЖ» и сборной Франции Люки Шевалье, который является конкурентом по позиции для россиянина Матвея Сафонова.

«Оптимизм сохраняется в отношении Люки Шевалье. Травма правого бедра, полученная им на прошлой неделе на тренировке, вселяла опасения, что сезон для него завершён, но и он чувствует себя лучше и может претендовать на место в заявке сборной Франции», — говорится в статье на сайте.

Напомним, француз перешёл в «ПСЖ» летом 2025 года. По ходу нынешнего сезона Шевалье проиграл конкуренцию российскому вратарю Матвею Сафонову. Действующее трудовое соглашение Шевалье с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Фото
Le Parisien спрогнозировал, что Сафонов останется в запасе в грядущем матче «ПСЖ» в Лиге 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android