Гамбург — Фрайбург. Прямая трансляция
Экс-вратарь сборной Франции – о действиях Сафонова с «Баварией»: это была просьба Энрике

Экс-вратарь сборной Франции – о действиях Сафонова с «Баварией»: это была просьба Энрике
Бывший вратарь сборной Франции Бенуа Костиль высказался о возможной установке главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике для российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на ответный полуфинальный матч с «Баварией» (1:1) в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что Энрике мог дать установку для Сафонова чаще выносить мяч в аут, чтобы перегрузить фланги соперника.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Да, это действительно была просьба Луиса Энрике. Может показаться странным просто выбивать мяч и отдавать его сопернику. Но когда мяч уходит в аут пять, шесть, семь раз подряд, я понимаю, что дело не в качестве игры ногами. Это просто установка тренера», — приводит слова Костиль Sports.fr.

«ПСЖ» по итогам двух матчей обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом».

