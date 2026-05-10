Экс-вратарь сборной Франции – о действиях Сафонова с «Баварией»: это была просьба Энрике

Бывший вратарь сборной Франции Бенуа Костиль высказался о возможной установке главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике для российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на ответный полуфинальный матч с «Баварией» (1:1) в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что Энрике мог дать установку для Сафонова чаще выносить мяч в аут, чтобы перегрузить фланги соперника.

«Да, это действительно была просьба Луиса Энрике. Может показаться странным просто выбивать мяч и отдавать его сопернику. Но когда мяч уходит в аут пять, шесть, семь раз подряд, я понимаю, что дело не в качестве игры ногами. Это просто установка тренера», — приводит слова Костиль Sports.fr.

«ПСЖ» по итогам двух матчей обыграл «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом».