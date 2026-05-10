«Последний шаг». Тренер «Барселоны» Флик высказался о грядущем «эль класико» с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о грядущем матче 35-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 10 мая.

«Наша цель ясна. Мы хотим победить. Мы играем дома, у нас хорошая команда, и болельщики будут нас поддерживать. Но для «Реала» это также «эль класико». Это важно для всех. Я сосредоточен на подготовке к игре. Конечно, я знаю, что это особенная игра. Она важна для игроков, болельщиков, нашего персонала. Мы хотим выиграть второй титул подряд. В Испании, учитывая уровень Ла Лиги, такое случается не каждый день. Выиграть два чемпионских титула подряд было бы огромным достижением, но мы должны довести дело до конца. Сделать этот последний шаг», — приводит слова Флика AS.

Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Сине-гранатовые лидируют в чемпионате Испании. После 34 матчей в активе у каталонцев 88 очков. Мадридский «Реал» занимает второе место с 77 очками. В матче первого круга чемпионата, который состоялся в октябре 2025 года, победу со счётом 2:1 одержал «Реал».