Тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, какие изменения в составе будут в матче с «Брестом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о составе команды на предстоящий матч с «Брестом» в 33-м туре чемпионата Франции.

«В составе будут воспитанники. Я надеюсь, что возможные ошибки воспитанника или профессионального игрока не будут подвергаться такой критике, как это уже было с Пьером Для меня это катастрофа, видеть такие ситуации… Завтра будут воспитанники. Ни у одного игрока, указанного в медицинском отчёте, нет серьёзных проблем. Но при таких интенсивных матчах небольшие повреждения — это нормально, ничего серьёзного», — приводит слова Энрике Le Figaro.

Матч между «ПСЖ» и «Брестом» состоится 10 мая в Париже.