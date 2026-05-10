Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбург — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атланта Юнайтед — Лос-Анджелес Гэлакси, результат матча 10 мая 2026, счет 1:2, МЛС сезона-2026, Алексей Миранчук, Марко Ройс

Ассист Ройса помог «Гэлакси» одержать волевую победу над «Атлантой». Миранчук не забил
Комментарии

В ночь с 9 на 10 мая завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
10 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
1:0 Форчун – 69'     1:1 Пек – 74'     1:2 Пек – 79'    

На 69-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Атланты» и сборной Тринидад и Тобаго Аджани Форчун открыл счёт в матче. Через пять минут бразильский форвард гостей Габриэл Пек сравнял счёт, забив с передачи немецкого полузащитника Марко Ройса. На 79-й минуте Пек оформил дубль, установив окончательный результат.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

«Атланта» прервала серию из двух побед подряд в МЛС. «Гэлакси», в свою очередь, не знает поражений в трёх матчах кряду. На данный момент «пятиполосные» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 очками после 12 игр. Команда из Калифорнии находится на восьмой строчке Запада — 16 очков за 12 матчей.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Материалы по теме
Месси быстрее всех в истории МЛС заработал 100 очков по системе «гол+пас»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android