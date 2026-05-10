Ассист Ройса помог «Гэлакси» одержать волевую победу над «Атлантой». Миранчук не забил

В ночь с 9 на 10 мая завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимала «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

На 69-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Атланты» и сборной Тринидад и Тобаго Аджани Форчун открыл счёт в матче. Через пять минут бразильский форвард гостей Габриэл Пек сравнял счёт, забив с передачи немецкого полузащитника Марко Ройса. На 79-й минуте Пек оформил дубль, установив окончательный результат.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

«Атланта» прервала серию из двух побед подряд в МЛС. «Гэлакси», в свою очередь, не знает поражений в трёх матчах кряду. На данный момент «пятиполосные» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 очками после 12 игр. Команда из Калифорнии находится на восьмой строчке Запада — 16 очков за 12 матчей.