Гамбург — Фрайбург. Прямая трансляция
Лучано Спаллетти высказался о победе «Ювентуса» в матче с «Лечче»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 36-го тура итальянской Серии А с «Лечче» (1:0).

Италия — Серия А . 36-й тур
09 мая 2026, суббота. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 1'    

«Мы уже давно говорим о том, что повторяем одни и те же ошибки: забиваем в начале матча, а потом не доигрываем. Мы доминируем на поле, кажется, что мы полностью контролируем ситуацию, но потом случаются моменты, когда мы теряем бдительность и делаем невероятные для нашего уровня футбола передачи. Кажется, мы не можем сохранять концентрацию, решительность и упорство на протяжении всей игры. Как только мы допускаем ошибки, напряжение и страх берут верх, и ход матча снова меняется.

Потом мы злимся на себя, хватаем игру за шкирку и возвращаем ее в нужное русло. Такая игра не может закончиться со счетом 1:0, мы едва позволили сопернику зайти на нашу половину поля, было столько моментов, когда у нас было два варианта атаки, но мы всегда выбирали третий, худший. Вот такие мы.

СМИ пишут, что мы собираемся заменить 18 из 25 игроков в раздевалке, но так не получится. Это серьезный проект, а значит, многие из этих игроков должны быть вовлечены в процесс, потому что сейчас сложно заменить столько человек», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Лечче» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 32 очками в 36 матчах. «Ювентус» располагается на третьей строчке, заработав 68 очков и опередив «Милан» (67). При этом у «россонери» есть матч в запасе.

