«Сочи» 28 часов добирался до Санкт-Петербурга на матч с «Зенитом»

«Сочи» 28 часов добирался до Санкт-Петербурга на матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Команды сыграют сегодня, 10 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ранее у клуба возникли проблемы с логистикой из-за ограничения в работе аэропортов.

«8 мая в 17:40 выехали на поезде из Сочи до Горячего Ключа. В 22:00 пересели на автобус и к 17:00 следующего дня добрались до Москвы. Дальше — «Сапсан». На месте были 9 мая в 21:30. В общей сложности в пути провели 28 часов», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе «Сочи».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком в 28 играх и отставанием в три очка от зоны переходных матчей. «Зенит» имеет 62 очка и отстаёт от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» на одно очко за два тура до финиша.