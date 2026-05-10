Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 10 мая

Сегодня, 10 мая, состоятся три матча 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 10 мая (время московское):

10:00. «Уфа» – «Ротор»;

13:00. «Сокол» – «Спартак» Кострома;

17:30. «Нефтехимик» – «Волга» Ульяновск.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Родина». В активе московского клуба 65 набранных очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Факел», у которого также 65 очков в 33 играх. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (53). В зоне вылета располагаются «Уфа» (31), «Чайка» (22) и «Сокол» (22).