Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 10 мая

Сегодня, 10 мая, состоятся четыре матча в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 10 мая (время московское):

12:30. «Оренбург» — «Крылья Советов»;

15:00. «Зенит» — «Сочи»;

17:15. «Ахмат» — «Динамо» Махачкала;

19:30. «Локомотив» — «Балтика».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 63 очка после 28 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 62 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 50 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

