Главная Футбол Новости

«Бавария» предложит Влаховичу из «Ювентуса» контракт до 2028-го, известна зарплата — Скира

Мюнхенская «Бавария» продолжает интересоваться форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем, у которого ближайшим летом истекает контракт с туринцами. Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, переговоры состоятся в последнюю неделю мая.

По данным источника, немецкая команда собирается предложить Влаховичу контракт на два сезона — до лета 2028-го. Зарплата серба в «Баварии», как сообщается, составит € 6 млн.

Влахович перебрался в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 85,4 млн. В текущем сезоне нападающий забил пять голов и оформил одну результативную передачу в 17 играх Серии А.

