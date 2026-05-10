«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 36-го тура АПЛ начнётся в 18:30

Сегодня, 10 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 35 туров чемпионата Англии «молотобойцы» набрали 36 очков и занимают 18-е место в турнирной таблице. «Канониры» заработали 76 очков и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре команда Нуну Эшпириту Санту уступила «Брентфорду» со счётом 0:3, а подопечные Микеля Артеты одержали победу над «Фулхэмом» — 3:0.