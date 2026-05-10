«Локо» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 10 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Локомотив» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 28 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре команда Михаила Галактионова разделила очки с московским «Динамо» — 1:1, а подопечные Андрея Талалаева уступили «Рубину» со счётом 0:1.

Самые титулованные футбольные клубы России: