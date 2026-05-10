«Ахмат» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ начнётся в 17:15

Сегодня, 10 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Динамо» из Махачкалы. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 28 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Динамо» заработало 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Станислава Черчесова победила «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а подопечные Вадима Евсеева проиграли «Ростову» — 1:2.

