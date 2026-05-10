«Барселона» — «Реал» М: прямая онлайн-трансляция «эль класико» началась

Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Барселона — Реал Мадрид: прямая онлайн-трансляция эль класико началась в 22:00 10 мая 2026

Комментарии

В 22:00 мск начался матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес Эрнандес. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
2-й тайм
2 : 0
Реал Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

После 34 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 88 очков и занимают первое место. «Сливочные» заработали 77 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика победила «Осасуну» со счётом 2:1, а подопечные Альваро Арбелоа выиграли у «Эспаньола» со счётом 2:0. В следующем туре «Барселона» встретится с «Алавесом» (13 мая), а «Реал» — с «Овьедо» (14 мая).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
