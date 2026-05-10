Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уфа — Ротор, результат матча 10 мая 2026, счет 1:0, 33-й тур Первой лиги 2025/2026

«Уфа» обыграла «Ротор» в 33-м туре Первой лиги и покинула зону вылета
Комментарии

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Уфа» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра выступил Данил Набока из Краснодара. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Ортис – 71'    

Единственный гол в матче забил нападающий «Уфы» Дилан Ортис на 71-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.

После этой победы «Уфа» поднялась на 15-е место в турнирной таблице, команда набрала 34 очка и покинула зону вылета. «Ротор» располагается на четвёртой строчке, заработав 53 очка после 33 туров.

В заключительном туре Первой лиги команда из Уфы сыграет на выезде с костромским «Спартаком», а «Ротор» на домашнем стадионе примет «Чайку». Все матчи последнего, 34-го тура пройдут 16 мая и начнутся в 13:00 по московскому времени.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-день в РПЛ! Играют «Зенит», «Локо» и «Балтика», а «Динамо» Мх бьётся за спасение. LIVE
Live
Топ-день в РПЛ! Играют «Зенит», «Локо» и «Балтика», а «Динамо» Мх бьётся за спасение. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android