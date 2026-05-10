«Уфа» обыграла «Ротор» в 33-м туре Первой лиги и покинула зону вылета

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Уфа» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра выступил Данил Набока из Краснодара. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Уфы» Дилан Ортис на 71-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар.

После этой победы «Уфа» поднялась на 15-е место в турнирной таблице, команда набрала 34 очка и покинула зону вылета. «Ротор» располагается на четвёртой строчке, заработав 53 очка после 33 туров.

В заключительном туре Первой лиги команда из Уфы сыграет на выезде с костромским «Спартаком», а «Ротор» на домашнем стадионе примет «Чайку». Все матчи последнего, 34-го тура пройдут 16 мая и начнутся в 13:00 по московскому времени.