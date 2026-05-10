«Барселона» — «Реал» М: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 10 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Барселоны» и «Реала» друг с другом:

Суперкубок Испании, финал, 11 января 2026 года, «Барселона» — «Реал» — 3:2;

Ла Лига, 10-й тур, 26 октября 2025 года, «Реал» — «Барселона» — 2:1;

Ла Лига, 35-й тур, 11 мая 2025 года, «Барселона» — «Реал» — 4:3;

Кубок Испании, финал, 26 апреля 2025 года, «Барселона» — «Реал» — 3:2 (д. в.);

Суперкубок Испании, финал, 12 января 2025 года, «Реал» — «Барселона» — 2:5.

