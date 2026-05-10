«Спартак» сделал предложение «Трабзонспору» о покупке нападающего Аугусто — Puskas Sports

«Спартак» проявляет интерес к 22-летнему нападающему «Трабзонспора» Фелипе Аугусто и сделал официальное предложение о покупке бразильского форварда. Об этом сообщает аккаунт Puskas Sports на странице в социальной сети X. Отметим, что ранее источник не предоставлял известных инсайдов.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

