«Локомотив» был очень недоволен Галактионовым, узнав о переговорах с другим клубом — Генич

Футбольный комментатор Константин Генич поделился инсайдом о недовольстве руководства «Локомотива» главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«У меня, кстати, есть информация. Не знаю, насколько она достоверная или нет. Действительно, какие-то переговоры или просто консультации у Михаила Михайловича были, в клубе об этом узнали и были очень недовольны.

Это как ситуация Адиева, один в один. Но он поехал в Казахстан, здесь, возможно, Галактионов где-то с кем-то встретился в ресторане. Увидели, зафиксировали, передали, и сразу же начинается из этого своя история», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».