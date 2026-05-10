Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о важности достойного отношения к поражению

Главный тренер «Пари Сен‑Жермен» Луис Энрике высказался о важности умения достойно принимать поражение после недавнего матча с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Внимание специалиста привлекло фото, сделанное после игры: защитник немецкой команды Деотшанкюль Юпамекано и форвард парижан Усман Дембеле тепло обнимались, несмотря на исход встречи.

«После того как мы сыграли в Мюнхене с отличной командой, я увидел хорошее фото Юпамекано и Усмана Дембеле — они обнимались после матча. Это важно, потому что показывает: в футболе нет настоящих проигравших. Поражение — это нормальная часть жизни, и важно уметь проигрывать. Ты отдаёшь всё, что у тебя есть, на 100%, а потом должен принять результат. Поздравляю мистера Юпамекано. Я хочу видеть то же самое, когда проигрываем мы. Мы должны показывать молодым людям, что нужно уметь проигрывать. Это важно», — приводит слова Энрике Bayern & Germany в соцсети Х.

В полуфинале Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» обыграл «Баварию» по сумме двух встреч со счётом 6:5. Теперь парижане готовятся к финалу турнира, где встретятся с лондонским «Арсеналом».

