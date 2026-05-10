Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Кафанов сравнил уровень Сафонова в текущем и прошлом сезонах

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о развитии голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Каждый матч во всех турнирах, в которых принимает участие Матвей, даёт большой игровой опыт на высоком уровне и способствует развитию нашего вратаря. Сегодня это уже другой Матвей по сравнению с прошлым сезоном. В него верит команда, это следует в том числе из интервью игроков и главного тренера. И сам он в этих матчах смотрелся очень уверенно», — приводит слова Кафанова ТАСС.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». В минувшем сезоне вратарь провёл 17 встреч, в семи из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

