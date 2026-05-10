Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Радимов — о Талалаеве и результатах «Балтики»: Андрей Викторович свою вину должен признать

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о работе главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева и результатах калининградцев в весенней части сезона. В шести последних матчах команда четырежды сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Думаю, планка была задрана так в первом круге и надежды были такие, но давай объективно: по игрокам «Балтика», конечно же, не дотягивает до «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и прочих. А в том режиме, который «Балтика» представляет соперникам, это должна быть постоянная интенсивность, которую выдержать на протяжении всего сезона невозможно.

Поэтому, думаю, к концу сезона силёнок не хватило, травмы, конечно, помешали. Вопрос ли это к тренерскому штабу — не знаю. Травма травме рознь. Они провели очень хороший сезон, но и в том, что произошло весной, они виноваты сами. Начиная от эмоций, которые проявил Талалаев, выбивание мяча с ЦСКА, пререкания со своим руководством, что нет полей, ругань ещё где-то, дисквалификации — всё это в комплексе дало то, куда они попали.

Согласен, что в каких-то матчах им не повезло, но также в каких-то матчах повезло. Но если бы тот же Талалаев был на скамейке, может, этого бы и не произошло. Поэтому свою вину Андрей Викторович должен признать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

