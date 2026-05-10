Агент Макарова рассказал о будущем игрока после вылета «Кайсериспора» из Суперлиги

Алексей Бабырь, агент полузащитника «Кайсериспора» Дениса Макарова, высказался о вылете команды из турецкой Суперлиги и перспективах своего клиента. В 33-м туре клуб уступил «Аланьяспору» (1:3) и лишился шансов на сохранение места в элите.

«Денис очень расстроен. Мы шли помочь команде. Но есть обстоятельства, которые вылились в такой результат. Плохо, что перед игрой Денис дёрнул приводящую мышцу. Он должен был не ехать на игру, но поехал, вышел на замену вполне неплохо — создал три момента, бил. Но команда играла плохо.

Если говорить по будущему, то надо доиграть последний матч и уйти в отпуск, выдохнуть. Общение с клубами есть. Время покажет, где окажемся. Пока рано что-то говорить — везде идут чемпионаты. Клубы борются за свои задачи. Посмотрим. Для Дениса это тоже колоссальный опыт, он ни о чём не жалел. Чемпионат Турции — сильный чемпионат. Денис получил опыт. В Турции тоже есть общение. Может, там продолжит свою карьеру. Сейчас задача — залечить травму и двигаться дальше. На этом жизнь не заканчивается», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.