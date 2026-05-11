Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 11-17 мая

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 11 по 17 мая.

  • 11 мая, понедельник, 21:00 — футбол: Про-Лига (Саудовская Аравия), «Аль-Таавун» — «Аль-Ахли».
  • 12 мая, вторник, 14:30 — велоспорт: «Джиро д’Италия», четвёртый этап.
  • 12 мая, вторник, 21:00 — футбол: Про-Лига (Саудовская Аравия), «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль».
  • 13 мая, среда, 13:05 — велоспорт: «Джиро д’Италия», пятый этап.
  • 13 мая, среда, 22:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Ланс» — «ПСЖ».
  • 14 мая, четверг, 14:40 — велоспорт: «Джиро д’Италия», шестой этап.
  • 15 мая, пятница, 15:15 — баскетбол: Мировой тур. FIBA 3×3. Задар, первый день.
  • 16 мая, суббота, 16:30 — футбол: Бундеслига (Германия), мультикаст матчей 34-го тура.
  • 16 мая, суббота, 19:05 — футбол: Про-Лига (Саудовская Аравия), «Аль-Хиляль» — «Неом».
  • 17 мая, воскресенье, 16:30 — футбол: Вторая Бундеслига (Германия), мультикаст матчей 34-го тура.
  • 17 мая, воскресенье, 21:50 — футбол: Лига 1 (Франция), мультикаст матчей 34-го тура.

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko — через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

Прямые трансляции спорта
