«Бешикташ» заинтересован в подписании защитника «Реала» летом — Fanatik

Центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Турецкий «Бешикташ» заинтересован в подписании испанца и готов предложить € 20 млн за его трансфер. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, «Реал» не планирует рассчитывать на игрока в будущем и готов рассмотреть поступившие предложения. Сообщалось, что контракт Асенсио с мадридским клубом был продлён до 2031 года.

В текущем сезоне защитник принял участие в 31 матче за мадридский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость Асенсио, по данным Transfermarkt, составляет € 25 млн.