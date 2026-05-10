Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Судья Буланов верно отменил гол «Краснодара» в матче РПЛ с «Акроном» — ЭСК

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС большинством голосов признала правильным решение главного арбитра матча 28-го тура Мир РПЛ «Акрон» – «Краснодар» (0:1) Евгения Буланова отменить взятие ворот тольяттинской команды после видеопросмотра на 53-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
03 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 72'    

«Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в единоборстве за позицию с игроком «Акрона» Маратом Бокоевым использовал обе руки для задержки защитника.

Ввиду того, что нарушение правил произошло в непосредственной близости от ворот и Кордоба получил незаслуженное преимущество, оказав влияние на игрока, вследствие которого он же забил гол в ворота соперника, гол был правильно отменён после видеопросмотра», — написано на сайте РФС.

