Игрок «Родины» Максименко: пример «Балтики» в РПЛ вдохновляет

Нападающий московского клуба «Родина» Артём Максименко поделился ожиданиями от предстоящего сезона в Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее «Родина» обеспечила себе участие в розыгрыше РПЛ сезона-2026/2027. Команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 65 очков в 33 матчах.

«Однозначно пример выступления «Балтики» в РПЛ вдохновляет. Будем думать с первого тура, как всё это будет выглядеть. Очень хочется не за выживание бороться, а ставить высокие цели с первого же сезона», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Балтика» вернулась в РПЛ по итогам сезона-2024/2025. В текущем сезоне-2025/2026 калининградский клуб занимает пятое место в турнирной таблице с 46 очками.