«Манчестер Сити» готовится вступить в борьбу за подписание нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Бразилец не может договориться о новом контракте, в связи с чем возможна его продажа грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «сливочные» в минувшем году дали понять Винисиусу, что отказ от подписания нового трудового соглашения летом приведёт к его продаже. Подчёркивается, что продолжение карьеры игрока в «Реале» по-прежнему считается наиболее вероятным исходом, несмотря на это, ведётся работа над потенциальными альтернативами на случай, если обе стороны решат прекратить сотрудничество.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: