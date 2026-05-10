Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» является серьёзным претендентом на подписание Винисиуса — TEAMtalk

«Ман Сити» является серьёзным претендентом на подписание Винисиуса — TEAMtalk
Комментарии

«Манчестер Сити» готовится вступить в борьбу за подписание нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Бразилец не может договориться о новом контракте, в связи с чем возможна его продажа грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «сливочные» в минувшем году дали понять Винисиусу, что отказ от подписания нового трудового соглашения летом приведёт к его продаже. Подчёркивается, что продолжение карьеры игрока в «Реале» по-прежнему считается наиболее вероятным исходом, несмотря на это, ведётся работа над потенциальными альтернативами на случай, если обе стороны решат прекратить сотрудничество.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Материалы по теме
У Винисиуса была договорённость с «Барселоной» перед переходом в «Реал» — The Athletic

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android