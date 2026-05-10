«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 10 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Пуэбла, Болотов, Гюрлюк, Томпсон, Жезус.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Божин, Чернов, Печенин, Костанца, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников.

«Оренбург» занимает 13-е место в чемпионате России и располагается в зоне переходных матчей. В активе команды 26 очков в 28 играх. «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на 11-м месте. Матч первого круга между командами завершился вничью (1:1).