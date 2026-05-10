Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Глава РПЛ ответил, хотелось ли бы ему, чтобы в лиге стало больше российских тренеров

Президент Мир Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев ответил, хотелось ли бы ему, чтобы в чемпионате России работало больше отечественных тренеров. На текущий момент иностранные специалисты возглавляют «Спартак», «Рубин» и «Ростов».

– Вам бы хотелось, чтобы в РПЛ стало больше российских тренеров? Чтобы в тот же ЦСКА пришёл именно российский специалист?
– Здесь соглашусь с Юрием Павловичем Сёминым, мне в принципе всё равно. Конечно, я больше за русских тренеров, но если приезжает качественный иностранец и хорошо делает свою работу — прекрасно. Приезжает человек, к которому есть вопросы, — хочется, чтобы он побыстрее уехал. То же самое и среди россиян. Есть молодые, талантливые, а есть те, у кого не получается. Мне хочется, чтобы ЦСКА и другие клубы РПЛ, которые планируют поменять тренера, брали качественных специалистов, которые бы приносили результат и привлекали бы болельщиков на трибуны, — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

