Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч с «Брестом». Вратарь пропустил игру с «Лорьяном»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку на матч 33-го тура французской Лиги 1 с «Брестом», который состоится в воскресенье, 10 мая. Об этом информирует официальный аккаунт клуба на странице в социальной сети X.
Голкипер пропустил встречу 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), однако отыграл полный матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1). Ранее появилась информация, что Сафонов испытывает боль в икроножных мышцах с первой встречи с мюнхенским клубом.
Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
