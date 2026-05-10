Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч с «Брестом». Вратарь пропустил игру с «Лорьяном»

Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку на матч 33-го тура французской Лиги 1 с «Брестом», который состоится в воскресенье, 10 мая. Об этом информирует официальный аккаунт клуба на странице в социальной сети X.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Брест
Брест
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Голкипер пропустил встречу 32-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), однако отыграл полный матч с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1). Ранее появилась информация, что Сафонов испытывает боль в икроножных мышцах с первой встречи с мюнхенским клубом.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
02 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
1:0 Мбайе – 6'     1:1 Пажи – 12'     2:1 Заир-Эмери – 62'     2:2 Тосин – 78'    

Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

