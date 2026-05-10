AS: игроки «Реала» выступили за изменение принципов выбора капитана команды

Несколько футболистов мадридского «Реала» выразили желание изменить принципы назначения капитана команды. В данный момент капитаном становится игрок, который провёл больше всего времени в клубе. Однако не все члены команды согласны с этим подходом. Об этом сообщает AS.

В «Реале» применяется принцип старшинства для назначения капитанов. Тем не менее ряд игроков предлагает отменить это правило и использовать гибридную систему, взяв за образец «Барселону», которая сочетает старшинство и голосование в раздевалке. Несколько игроков поддерживают эту инициативу.

По данным источника, напряжённость вокруг данного вопроса была подтверждена инцидентом между полузащитниками Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде. Сообщалось, что защитник Даниэль Карвахаль, который является капитаном, одним из первых покинул стадион после конфликта, но позже вернулся по звонку из клуба для участия в экстренном совещании с участниками драки. Другие вице-капитаны, Вальверде и Винисиус Жуниор, также не проявили должного самообладания в данной ситуации.