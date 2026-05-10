AS раскрыл главную задачу для Моуринью в «Реале» в случае его назначения

Руководство мадридского «Реала» намерено поставить перед новым главным тренером команды в качестве первостепенной задачи немедленное восстановление стабильности, уважения и порядка, которые были утрачены по ходу нынешнего сезона. Об этом сообщает AS.

По информации источника, эта задача будет поставлена приоритетной для любого специалиста, который возглавит «сливочных» в новом сезоне. Однако ближе всех к назначению в «Реал» находится Жозе Моуринью, работающий в «Бенфике». Португальский тренер готов принять данный вызов и изменить ситуацию к лучшему.

Второй по приоритетности задачей для руководства «Реала» является укрепление состава. Однако оно понимает, что внутренние разногласия между футболистами и утечки информации из раздевалки в большей степени нуждаются в урегулировании, чем покупка новых игроков.

