Булыкин: матч «Краснодара» с «Динамо» будет определяющим в чемпионской гонке

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о влиянии матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо» на определение чемпиона. «Быки» опережают «Зенит» на одно очко за два тура до финиша.

«Если «Краснодар» выиграет оставшиеся игры, то у «Зенита» нет шансов. Матч с «Динамо» будет определяющим в чемпионской гонке. У «Зенита» и «Краснодара» в целом одинаковый календарь в конце сезона. Мы видели, как эти команды играют с середнячками. Иногда проигрывали тем, кто находится внизу таблицы.

Так что им одинаково тяжело играть с любым соперником. У этих клубов стоят большие задачи, но накопилась усталость. Соперники цепляются, хотят хлопнуть дверью. Но всё зависит от настроя «Зенита» и «Краснодара», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.