Игрок «Родины» Максименко: хочется играть на натуральных полях

Нападающий московского клуба «Родина» Артём Максименко поделился ожиданиями от нового сезона и возможности сыграть в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее «Родина» обеспечила себе участие в розыгрыше РПЛ сезона-2026/2027. Команда занимает первое место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 65 очков в 33 матчах.

«С любой командой в РПЛ будут сложные матчи. Большая мотивация. Играть на больших стадионах. Качество других полей, комфорт для ног в том числе. Просто жду новый сезон.

Для синтетики поле очень хорошее в Химках. Но вообще, хочется играть на натуральных полях. Уже давно хочется (смеётся)», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.