Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бывший защитник «Челси» стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера — Романо

Бывший защитник «Челси» стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера — Романо
Бывший защитник «Челси» Филипе Луис является главным кандидатом на пост тренера клуба. По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсети, лондонский клуб рассматривает возможность назначения бразильского специалиста уже этим летом. Руководство «Челси» видит в Луисе ключ к радикальной перестройке состава и архитектора новой игровой идентичности на «Стэмфорд Бридж».

Филипе Луис получил высокую оценку за стремительный прогресс в качестве тренера и глубокое понимание внутренней философии клуба, поскольку ранее он выступал за «синих». Луис играл за «Челси» в сезоне-2014/2015. В составе лондонского клуба бразилец провёл 26 матчей и помог команде выиграть Премьер-лигу и Кубок лиги.

Переговоры с Луисом идут активно, и он входит в шорт-лист главных претендентов. Бразильский специалист был уволен из «Фламенго» в марте этого года и с тех пор остаётся без клуба.

