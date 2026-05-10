«Барселона», «Реал» и клубы АПЛ интересуются Уэсли из «Ромы» — Calciomercato.it

Защитник итальянской «Ромы» и сборной Бразилии Уэсли привлёк внимание ряда европейских клубов. Как сообщает издание Calciomercato.it, в услугах футболиста заинтересованы испанские «Барселона» и мадридский «Реал».

Кроме того, на правого латераля претендуют клубы английской Премьер-лиги: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». По данным источника, пока ни один клуб не сделал официального предложения по игроку.

22-летний игрок перебрался в «Рому» из «Фламенго» минувшим летом. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 25 млн. Перед переездом в Италию интерес к игроку приписывали санкт-петербургскому «Зениту».