«Зенит» проведёт матч с «Сочи» с открытой крышей на домашнем стадионе

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале проинформировала, что крыша стадиона «Газпром Арена» будет открыта во время матча 29-го тура Мир РПЛ с «Сочи», который состоится сегодня, 10 мая. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Внимание! Это не фейк! Сегодня крыша открыта», — написано в сообщении «Зенита».

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.

В минувшем туре команда Сергея Семака победила ЦСКА со счётом 3:1, а подопечные Игоря Осинькина выиграли у «Оренбурга» со счётом 3:1.

